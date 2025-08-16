تحذير عاجل للسائقين في العراق بعد اجتياح عاصفة ترابية لمحافظات عدة

شفق نيوز- محافظات

وجهت مديرية المرور العامة، يوم السبت، تحذيراً لسائقي المركبات، بأخذ الحيطة والحذر الشديدين بسبب وجود عاصفة ترابية كثيفة في الطرق السريعة تؤثر على الرؤية.

​ونصحت المديرية، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، السائقين، بتخفيف السرعة بشكل كبير وتجنب السرعات العالية، وزيادة المسافة الآمنة مع العجلات واستخدام المصابيح الأمامية والخلفية لزيادة وضوح سيارتك.

كما حثت السائقين، على تجنب تجاوز المركبات الأخرى في هذه الظروف، والتزم بمسار واحد، مشددة على ضرورة اتباع هذه الإرشادات للمحافظة على سلامة الجميع.

وقبل ساعات قليلة، دخلت عاصفة ترابية إلى بغداد، قادمة من محافظة الأنبار، وقد رصدت كاميرا شفق نيوز، العاصفة وهي تغطي اجواء العاصمة.

كما وصلت العاصفة، إلى بعض مناطق بمحافظة ديالى وكركوك، وأدخلت العائلات والمحال والأسواق، بحالة استنفار، حيث جرى إغلاق النوافذ والأبواب.

وظهر اليوم، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن عاصفة ترابية كثيفة، دخلت أجواء قضاء راوة غرب محافظة الأنبار، ومن المتوقع أن تتجه نحو محافظات عراقية خلال الساعات المقبلة.