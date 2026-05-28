تحذير عاجل لسالكي الطرق الخارجية ومرضى الجهاز التنفسي في العراق

شفق نيوز- بغداد

حذر المتنبئ الجوي صادق عطية، مساء الخميس، سالكي الطرق الخارجية ومرضى الجهاز التنفسي في العراق، بسبب موجة غبار متوقعة، فيما رجح استمرار نشاط الغيوم مع فرص لهطول أمطار رعدية وانخفاض تدريجي بدرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة.

وقال عطية، في تدوينة له على موقع فيسبوك، إن تحديثات نماذج الطقس وصور الأقمار الاصطناعية تُظهر استمرار حركة الغيوم في أجواء البلاد، مع تواجد تشكيلات من السحب الركامية في مناطق متفرقة، لاسيما مدن الوسط والشمال.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى فرص لهطول زخات مطر رعدية خلال ساعات الليل ونهار الجمعة في مناطق متفرقة من وسط وشمال البلاد، تترافق أحياناً مع نشاط للسحب الركامية وحدوث البرق والرعد في بعض المناطق.

وبيّن أن درجات الحرارة ستعاود انخفاضها التدريجي بعد موجة الارتفاع التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، لتعود الأجواء إلى الاعتدال النسبي نهاراً ومساء الجمعة في مدن الوسط والغرب والشمال، فيما تبقى الأجواء حارة ولكن ضمن مستويات مقبولة نسبياً في مدن الجنوب.

وفي ما يتعلق بحركة الرياح، أوضح عطية أن التوقعات تشير إلى نشاط ملحوظ للرياح الشمالية الغربية نهار الجمعة، مع هبات قد تصل سرعتها إلى نحو 60 كيلومتراً في الساعة ببعض المناطق، ما يؤدي إلى تصاعد الغبار والأتربة وتراجع مدى الرؤية الأفقية، خاصة في المناطق الصحراوية بمدن الوسط والجنوب، على أن تتحسن الأجواء تدريجياً خلال ساعات الليل.

وأوصى عطية، في ختام منشوره، إلى أخذ الحيطة والحذر، خصوصاً من قبل سالكي الطرق الخارجية ومرضى الجهاز التنفسي، بسبب موجات الغبار المتوقعة.