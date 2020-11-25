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تحذير عاجل.. سيول وأمطار غزيرة في 7 محافظات بينها بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-25T13:32:23+0000
تحذير عاجل.. سيول وأمطار غزيرة في 7 محافظات بينها بغداد

شفق نيوز/ حذرت وزارة الموارد المائية، يوم الاربعاء، من تعرض العراق إلى منخفض جوي مصحوببسيول وأمطار غزيرة تتركز شدتها في 7 محافظات بينها بغداد.

وقالت الوزارة في كتاب "مهم جدا وعاجل"، وجهته إلى مكتب رئيس الوزراء بعنوان "حيطة وحذر"، إن "توقعات الطقس الصادرة عن الهيأة العامة للانواء الجوية العراقية والموديلات العالمية الامريكية والأوروبية بأن حوضي دجلة والفرات سيتعرضان للايام 28 – 29 – 11 – 2020 إلى منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة في بعض المحافظات الواقعة في المناطق الوسطى والجنوبية من العراق وتتركز شدتها في ديالى وبغداد والكوت وميسان والبصرة والمثنى وذي قار مع ورود سیول من الحدود الشرقية".

وأشارت الوزارة إلى انها "اوعزت الى مسؤولي القواطع من السادة المدراء العامين التواجد في قواطعهم اعتبارا من يوم غد لمعالجة أي حالة طارنة قد تحدث"، داعية مكتب رئيس الوزراء إلى "توجيه امانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات كافة الإستنفار جهودها واتخاذ اجراءات الحيطة والحذر تحسبا لهطول أمطار غزيرة في المحافظات كما حدث في محافظة بغداد".

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