"تحذير عاجل".. رؤية شبه معدومة في الشوارع خلال ساعات الصباح بالعراق

شفق نيوز- بغداد

أصدرت هيئة الأنواء الجوية، السبت، تحذيراً بشأن تشكل ضباب كثيف فجر يوم غد الأحد في أغلب المدن العراقية.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "موجات الضباب تعود خلال ساعات فجر وصباح الأحد 14-12، لتتشكل مجدداً في معظم المدن وتزداد كثافتها باتجاه مناطق شمال وشرق البلاد، نتيجة ارتفاع معدلات الرطوبة وهدوء الرياح".

وأضاف أن "هذا الأمر سيؤدي إلى تراجع ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية يصل إلى حد الانعدام على الطرق الخارجية".

كما نصحت الهيئة بحسب البيان، المواطنين باتخاذ أعلى درجات الحذر أثناء القيادة خلال تلك الساعات لحين تحسّن الرؤية تدريجياً قبل الظهر.

وتوقفت الحركة الملاحية في مطار بغداد الدولي، فجر اليوم السبت، بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية إلى نحو 150 متراً جراء موجات الضباب التي غطّت أجواء العاصمة.

وتشهد المطارات العراقية خلال الأيام الأخيرة اضطرابات متكررة بفعل الضباب، إذ عرقلت موجاته الرحلات أكثر من مرة في بغداد والبصرة، ما تسبب بتأجيلات وإرباك في جداول السفر.