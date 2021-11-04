تحذير.. طرق بغداد تتعرض للشلل التام خلال سنتين

شفق نيوز/ حذرت عضو ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الخميس، من تعرض طرق العاصمة بغداد للشلل التام خلال سنة أو سنتين بسبب عدم تشييد جسور وأنفاق وطرق جديدة.

وقالت نصيف، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "الاختناقات المرورية الحاصلة مؤخراً في بغداد هي نتيجة حتمية لعدم تشييد جسور وأنفاق وغياب استحداث طرق جديدة، وبالمقابل مازال عدد السيارات يرتفع بشكل كبير، الى جانب الدراجات وعربات التكتك التي بات الناس يلجأون اليها لكونها قادرة على الصعود على الأرصفة وتجاوز الزخم المروري أحياناً ".

وبينت نصيف أن "المواطن من حقه أن يمتلك وسيلة نقل خاصة به أو يستخدم وسائل النقل العامة التي تعد أسوأ وسائل نقل في المنطقة في ظل غياب المترو والترامفاي وعدم توفير باصات حديثة تتناسب مع أعداد الناس، ومن حق المواطن أن يحتج على هذه الفوضى المرورية التي تتحمل مسؤوليتها الحكومة بسبب غياب التخطيط".

وأوضحت أن "البنية التحتية للطرق والجسور والأنفاق في بغداد تتآكل تدريجياً وتعجز عن استيعاب هذه الأعداد الهائلة من المركبات، وبالتالي يجب أن تباشر الحكومة بأسرع وقت ممكن لإيجاد الحلول قبل أن تصاب الطرق في بغداد بالشلل التام خلال سنة أو سنتين ".