تحذير من "صهر" شبكة الإعلام العراقي في "الجوقة المؤدلجة"

شفق نيوز/ حذر مركز "النخيل" للحقوق والحريات الصحفية العراقي، يوم الثلاثاء، من محاولات ضم شبكة الإعلام العراقي إلى "جوقة الإعلام المؤدلج" من قبل بعض الجهات السياسية.

وقال المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بين فينة وأخرى تلقي الصراعات السياسية بظلالها الثقيلة على شبكة الإعلام العراقي والتي حولتها كما يبدو إلى مادة نزاع وورقة تسقيط سياسي تجاوزت كل الحدود والسياقات المتبعة".

وأشار إلى أن "حالة اللا استقرار المتعمد ومحاولة تسييس شبكة الإعلام والضغط المستمر لتغيير خطابها يقود نحو هدف تطويعها وصهرها ضمن جوقة الإعلام المؤدلج خصوصا انه يهدد آخر الحصون المستقلة وفق قانون الشبكة بالرقم 26 لسنة 2015 المعدل والنافذ".

ودعا المركز إلى "إيجاد السياقات القانونية الصحيحة واعادة النظر بالأنظمة والمواد والآليات المعتمدة في اختيار أعضاء مجلس أمناء الشبكة ومنح الصحفيين المشهود لهم بالمهنية وأساتذة الإعلام واللجان النيابية المختصة صلاحية اختيار رؤساء الشبكة لإبعاد المنصب والمؤسسة بصورة عامة عن الأجندة السياسية والحزبية والمصالح الشخصية الضيقة".

ونبّه المركز إلى "ضرورة بقاء السلطات التنفيذية على الحياد مع الحرص على توفير الأجواء الملائمة لعمل الشبكة وفق بيئة مهنية وقانونية بعيدا عن الضغوط ومحاولات التأسيس لنهج جديد مغاير ومخالف للأسس الديمقراطية ومفاهيم حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور العراقي".

وكان مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي قد قرر يوم أمس الأول الأحد، إعفاء رئيس الشبكة نبيل جاسم من مهامه بسبب مخالفات إدارية، وتكليف آخر بديلاً عنه.

وذكرت شبكة الإعلام في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مجلس الأمناء صوّت على إنهاء تكليف رئيس الشبكة نبيل محمد جاسم من مهامه لعدم قناعة المجلس بأدائه وللمخالفات الإدارية والأسباب الواردة في التقرير المرفق، واختيار عبد الحكيم جاسم شمخي بدلاً عنه.

وعلى إثر ذلك أعرب رئيس السن للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام النيابية فاروق حنا عتو، استغرابه من قرار مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي.

وقال عتو في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز "نحن كرئيس السن وأعضاء لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ليس لنا علم بالموضوع، وخاصة إذا كانت الأسباب تتعلق بالتلكؤ أو الفساد، وكان من الأفضل قيام المجلس بتزويدنا بما لديهم وخاصة مايستوجب في إبعاد نبيل جاسم".

وشدد، عتو على ضرورة "سحب القرار والتريث لحين تفضل لجنة النزاهة التحقيق في الموضوع بعدها يكن حسم الموضوع".

وبعد قرار مجلس أمناء الشبكة بساعات قليلة، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، رفضه لقرار إقالة نبيل جاسم من رئاسة شبكة الإعلام، ووجه باستمراره بالعمل في منصبه.

جاء ذلك وفق كتاب رسمي موقع من مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء وكالة إحسان ياسين العوادي، تحصلت عليه وكالة شفق نيوز.

وقال العوادي وفق الكتاب "على الرغم من ان قانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 أجاز للمجلس إنهاء خدمة رئيس الشبكة قبل انتهاء مدة ولايته، إلا أن ذلك يكون في حال توافر أحد الأسباب المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة 14 من القانون موضوع البحث".

وأضاف "بالنظر لخلو القرار من احد الاسباب المذكورة في الفقرة وبحسب الأولويات المتوفرة فيكون أمر إنهاء الخدمة، لا سند له من القانون، ولا يعمل به".

وردّ مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، على السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، قال فيه إن "الإقالة جاءت ايضاً بأسباب بلغت 27 سبباً مع المرفقات والوثائق، كما أن صلاحية قرار انهاء تكليف رئيس الشبكة صلاحية حصرية لمجلس الامناء".