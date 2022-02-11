تحذير صادر من دهوك للعراقيين: لا تقللوا من اوميكرون

شفق نيوز/ حذر مؤيد آغالي مدير المستشفى الخاص لمعالجة المصابين بفيروس كورونا في محافظة دهوك، يوم الجمعة، من خطورة الوضع الوبائي في العراق بصورة عامة.

وقال آغالي لوكالة شفق نيوز، إن أعداد الإصابات تزداد بسبب سرعة انتشار سلالة اوميكرون التي تصيب الجميع حتى الذين تلقوا جرعتين من اللقاح.

ودعا آغالي إلى أخذ الحيطة والحذر من إحتمال انتشار سلالة جديدة لفيروس كورونا قد تكون أكثر سرعة في الانتشار من اوميكرون، حاثاً المواطنين الالتزام بالتوجيهات الصحية والإجراءات الوقائية والاسراع في تلقي اللقاح.

ومنذ تفشي الوباء في العراق أصيب أكثر من 2.2 مليون شخص توفي منهم 24626 شخصاً.