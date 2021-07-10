تحذير.. سلالة كورونا الثالثة تهدد حياة طلبة الثالث متوسط

شفق نيوز/ حذرت مفوضية حقوق الانسان في العراق، يوم السبت، أن انتشار السلالة الثالثة من جائحة كورونا تهدد حياة طلبة الثالث متوسط.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي، في بيان ورد إلى لوكالة شفق نيوز، إن طلبة الصف الثالث متوسط تعرضوا هذا العام الى تحديات عديدة في ظل انتشار جائحة كورونا وارتفاع درجات الحرارة وعدم اكمال المناهج والاوضاع النفسية .

وإضاف الغراوي، "في الوقت الذي نشيد فيه بقرارات وزارة التربية باعتماد درجة النصف نهائي للمراحل غير المنتهية فان طلبة الثالث متوسط يحتاجون موقف انساني عاجل لمواجهة الظروف المعقدة التي مروا بها".

واضاف "اننا نطالب ونناشد وزير التربية باتخاذ موقف انساني عاجل لاصدار قرار باعتماد درجة نصف السنة لطلبة الثالث متوسط اسوة باقرانهم من طلبة الصفوف غير المنتهية وكذلك اسوة بالقرارات التي اصدرتها الوزارة العام الماضي بذات الظروف التي مر بها الطلبة وقد يكون هذا العام اصعب كثيرا وخطره اكبر على حياة الطلبة في ظل انتشار السلالة الثالثة من جائحة كورونا".

وكانت وزارة التربية العراقية قد قررت تأجيل امتحانات الصف الثالث المتوسط (الوزارية) لمدة اسبوعين عن موعدها المقرر، بسبب انتشار فيروس كورونا وارتفاع درجات الحرارة.