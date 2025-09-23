تحذير رسمي من محاولات احتيال عبر "واتساب" في العراق

شفق نيوز- بغداد

كشف الناطق الرسمي باسم جهاز الأمن (الوطني) العراقي ارشد الحاكم، يوم الثلاثاء، عن رصد محاولات احتيال إلكتروني عبر تطبيق "واتساب".

وقال الحاكم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المهاجمين يقومون باستدراج المواطنين من خلال طلب رمز التحقق الخاص بالتطبيق للسيطرة على الحسابات واستغلالها لطلب الأموال وسرقة بيانات البطاقات الائتمانية ونشر روابط خبيثة".

وأضاف أن "مواجهة هذه المحاولات تتطلب الحذر والامتناع عن مشاركة أي رمز أو بيانات شخصية وعدم التفاعل مع الحسابات أو الروابط المشبوهة، مع ضرورة الإبلاغ الفوري للجهات المختصة عند التعرض أو الاشتباه".

كما أشار جهاز الأمن الوطني، بحسب البيان، إلى أن "حماية المواطنين وبياناتهم تمثل أولوية وطنية"، مبيناً أن "الوعي واليقظة يشكلان خط الدفاع الأول ضد هذه الأساليب الاحتيالية".