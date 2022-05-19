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تحذير رسمي من طقس يومي الاحد والاثنين: لاتخرجوا وأغلقوا النوافذ والابواب

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-19T10:08:26+0000
تحذير رسمي من طقس يومي الاحد والاثنين: لاتخرجوا وأغلقوا النوافذ والابواب

شفق نيوز/ أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية  العراقية، اليوم الخميس، تقريرها عن الحالة الغبارية المتوقعة يومي الاحد والاثنين المقبلين، محذرة المواطنين من الخروج إلا للضرورة.

وقالت في تقريرها، إنه من المتوقع ان تتاثر البلاد بامتداد مرتفع جوي من شرق البحر المتوسط وانحسار المنخفض الجوي من الجزيرة العربية ليكون الطقس صحو يتحول الى مغبر بعد الظهر وفرصة لحدوث عواصف ترابية ابتداءا من الاقسام الغربية من البلاد (الانبار ، غرب الموصل ، كربلاء ، النجف)، مشيرة الى أن الرياح على العموم معتدلة الى نشطة السرعة (30-40) كم/س وتشتد احيانا الى اكثر من 50 ك/س وتؤدي الى انخفاض الرؤية الافقية الى أقل من 1000متر.

اما يوم الاثنين، فيكون طقساً مغبراً مع حدوث عواصف ترابية شديده في أماكن متعددة من البلاد ( بغداد، الانبار ، صلاح الدين، الموصل، اربيل، كركوك، السليمانية، ديالى، كربلاء، النجف، الناصرية، السماوة)، وتكون الرياح معتدلة الى نشطة السرعة (30—40) كم.س وتشتد احيانا الى اكثر من 50كم/س وتؤدي الى انخفاض الرؤية الافقية الى أقل من 500 متر.

وأوضح التقرير، أن درجات الحرارة تنخفض بحدود (5-4) درجة مئوية عن اليوم السابق، ويتحسن الطقس صباح يوم الثلائاء، محذراً المواطنين من الخروح في ألعواصف الترابية، وموصياً اياهم بغلق النوافذ والأبواب وارتداء الكمامات خاصة لمصابي الامراض التنفسية.

ونشرت الهيئة خريطة للبلاد توضح مدة شدة العواصف الترابية وفق المناطق.

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