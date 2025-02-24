تحذير رسمي من زلزال مدمر في طهران

شفق نيوز/ حذرت منظمة الوقاية وإدارة الأزمات في طهران من "زلزال كبير" قد تتعرض له العاصمة الايرانية.

وقال رئيس المنظمة علي نصيري، إن "الصفائح الأرضية في شمال العاصمة يمكن أن تتسبب في زلزال كبير، وبسبب قربها من المناطق المتهالكة، فإنها تشكل خطرًا أكبر".

وأضاف المسؤول الإيراني، أن "أسوأ سيناريو قد تواجهه طهران هو زلزال بقوة 6.7 درجات، ونأمل ألا يحدث أبدًا".

وتعد إيران واحدة من الدول المعرضة للزلازل في العالم بسبب موقعها على حزام جبال الألب – الهيمالايا، والسبب الرئيسي للزلازل في البلاد هو الضغط الذي تمارسه الصفيحة العربية على الهضبة الإيرانية.

وتقع طهران على فالقين رئيسيين، وعلى الرغم من أن شدة الزلزال على الفالق الشمالي أكبر، إلا أن البنية التحتية المتدهورة وغير الآمنة في جنوب العاصمة تجعل هذا الزلزال يتسبب في أزمة أكبر للمواطنين في طهران.

يثبت التاريخ أنه في المتوسط يحدث زلزال كبير (أكثر من 5.5 ريختر) في طهران كل 160 عاماً، كما أن البلاد تتعرض من وقت لآخر لزلازل مختلفة الشدة كان أكثرها شدة زلزال بقوة 7.7 درجة وقع شمال غربي البلاد عام 1990 أسفر عن مقتل 37 ألف شخص وإصابة 100 ألف آخرين.