تحذير رسمي لمواطني 5 محافظات عراقية من خطر السيول

شفق نيوز- بغداد

أصدرت وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، تحذيراً لمواطني محافظات واسط وديالى والأنبار وكركوك وصلاح الدين من خطر حدوث سيول وارتفاع مناسيب المياه في بعض المناطق فيها.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "تدعو المواطنين الكرام في محافظات واسط وديالى والأنبار وكركوك وصلاح الدين، إلى أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجرى الأنهار والأودية والمناطق المنخفضة، وذلك بسبب توقعات الأنواء الجوية بهطول كميات كبيرة من الأمطار، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث سيول وارتفاع مناسيب المياه في بعض المناطق".

كما أهابت الوزارة بالجميع "ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة، وعدم المجازفة بالاقتراب من الأماكن المعرضة لخطر تجمع المياه أو جريان السيول، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، مع التأكيد على أهمية متابعة التنبيهات الصادرة من الجهات الرسمية المختصة".

وأكدت وزارة الداخلية أن "تشكيلاتها الأمنية والدفاع المدني والجهات الساندة تتابع الموقف ميدانياً، وهي على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ".

وتشهد الأجواء العراقية منذ أيام عدة انخفاضاً في درجات الحرارة وأمطاراً غزيرة تسببت بسيول في العديد من المحافظات وأضراراً مادية بالبنى التحتية كما أدت إلى عزل بعض القرى والمناطق.