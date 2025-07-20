تحذير رسمي للخريجين الباحثين عن الوظائف في العراق

شفق نيوز- بغداد

حذر مجلس الخدمة العامة الاتحادي العراقي، يوم الأحد، الخريجين من التعامل مع أي روابط أو مواقع أو صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي بغرض الوعود بالتعيينات، داعياً إياهم للإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى الجهات المختصة.

وذكر المتحدث باسم المجلس، فاضل الغراوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي يؤكد أنه لا يتحمل أي مسؤولية عن الروابط أو الصفحات الإلكترونية غير الرسمية التي تنتشر بالتزامن مع إعلان أي عملية توظيف يعلنها المجلس" .

ونبّه "الخريجين إلى ضرورة عدم التعامل مع أي روابط أو مواقع أو صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي لا تصدر عن المجلس بشكل رسمي، حيث تكثر في مثل هذه المناسبات المواقع والصفحات الوهمية التي تهدف إلى التضليل أو الاستغلال".

وأكد، أن "جميع الإعلانات والمعلومات الرسمية الخاصة بالمجلس تصدر فقط عبر الحسابات الرسمية للمجلس".

وأهاب الغراوي بالجميع "توخي الحذر، وعدم الإدلاء بأي معلومات شخصية أو مستندات أو دفع أي مبالغ مالية بغرض الوعود بالتعيينات أو الابتزاز، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى الجهات المختصة".