تحذير رسمي: انتشار كورونا في سنجار خرج عن السيطرة

شفق نيوز/ أعلن مدير ناحية سنوني شمالي قضاء سنجار خوديدا جوقي، يوم الاثنين، أن الوضع الصحي المتعلق بتفشي فيروس كورونا في سنجار خرج عن نطاق السيطرة.

وقال جوقي لوكالة شفق نيوز، إن "تفشي الفيروس بدأ بالتمدد في مناطق سنجار كافة حتى بين فئة الشباب من عمر 20 الى 25 سنة"، محذرا من ان "الموجة الحالية لانتشار كورونا في سنجار خرج عن نطاق السيطرة".

واوضح، ان "الامكانيات الطبية المتوفرة في القضاء ضعيفة جدا ولا تتمكن من استيعاب اعداد المصابين"، مشيرا الى ان "الجهات الصحية المعنية بدأت بنقل الحالات الحرجة الى مستشفيات الموصل لعدم تمكن مستشفيات سنجار من تأمين العلاج لهم كتوفير الاوكسجين وغيرها من الاحتياجات".

وتابع جوقي أن "مواطني سنجار غير مبالين بخطورة الوضع الصحي من تفشي فيروس كورونا خلال الفترة الحالية ولا يعيرون اي اهتمام لهذا المرض الخطير"، داعيا اهالي مناطق سنجار الى "الالتزام بالتوجيهات الصحية بلبس الكمامات والابتعاد عن الاماكن العامة حفاظا على حياتهم".

وسجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، رقماً غير مسبوق بإصابات فيروس كورونا اليومية، كما تخطى مجمل الإصابات المليون ونصف المليون حالة منذ تفشي الجائحة.

وسجلت الوزارة وفقا لبيان الموقف الوبائي، "9883 إصابة ، و62 وفاة"، وهذا اعلى رقم تسجله الوزارة للإصابات منذ تفشي الجائحة.

وحذرت الوزارة بالقول، إن "الموقف الوبائي اليوم غير مسبوق وينذر بتداعيات خطيرة اذا استمر عدم الاكتراث وعدم الالتزام بالتوجيهات الصحية".