تحذير خاص بالمجال الجوي العراقي.. هذا ما سيحدث خلال الساعتين المقبلتين

شفق نيوز/ أصدر قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الأحد، تحذير جوياً خاصاً بالطيران المدني.

وقالت الهيئة العامة للأنواء الجوية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قسم التنبؤ الجوي/ شعبة تقارير و إيجاز الطيارين يصدر تقريراً جوياً خاصاً بالطيران حول توقعات غيوم رعدية cb تتواجد في سماء مناطق جنوب شرق البلاد خلال الساعتين المقبلتين ( 17:00-19:00) بالتوقيت المحلي".

وارفقت الهيئة بيانها بصورة مكتوبة جاء فيها ما نصه، "تحذير جوي خاص بالطيران المدني للمجال الجوي العراقي رقم W4 يوضح أن المنطقة المؤشرة باللون الأحمر عن وجود الغيوم والعواصف الرعدية التي تؤثر على الطيران وتتحرك باتجاه الشمال".