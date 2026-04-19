تحذير حكومي: حفر الآبار العشوائي يهدد المياه الجوفية في العراق

شفق نيوز- النجف

حذّرت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الأحد، من المخاطر المتزايدة لحفر الآبار غير المرخصة، مؤكدة أن الظاهرة تهدد الخزين المائي الاستراتيجي في العراق، فيما كشفت عن التوجه لتنظيم حفر نحو 1000 بئر خلال عام 2026.

وقال مدير عام المياه الجوفية في الوزارة ميثم علي خضير، لوكالة شفق نيوز، إن حفر الآبار المخالفة يؤدي إلى استنزاف سريع للمياه الجوفية وانخفاض مناسيبها، مشيراً إلى تسجيل تراجع تجاوز مترين في بعض المناطق، فضلاً عن تدهور نوعية المياه بسبب ارتفاع نسب الملوحة والتلوث.

وأضاف أن الحفر العشوائي يخلّ بالتوازن الهيدرولوجي للخزانات الجوفية ويحدّ من قدرتها على التجدد الطبيعي، ما ينعكس سلباً على الخطة الزراعية وإدارة الموارد المائية.

وأوضح أن الاستغلال غير المنظم تسبب أيضاً بجفاف عدد من الآبار وتضرر القطاع الزراعي، لا سيما مع اعتماد أساليب ري غير مقننة.

وأشار خضير إلى أن الجهات المختصة قامت بردم وإغلاق أعداد كبيرة من الآبار المخالفة، إضافة إلى إدخال أكثر من 13 ألف بئر ضمن قاعدة البيانات الرسمية بعد تدقيقها فنياً وتسوية أوضاعها القانونية خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وبيّن أن الوزارة رفعت أكثر من 200 دعوى قضائية خلال عام 2025 بحق المتجاوزين على المياه الجوفية.

وفي ما يتعلق بخطة 2026، قال إن الوزارة تتجه إلى حفر نحو 1000 بئر ضمن مشاريع النفع العام والخاص، استناداً إلى الخطة الزراعية السنوية، مبيناً أن الآبار الزراعية تمثل أكثر من 80 بالمئة من مجموع الآبار في العراق.

وأكد أن أعمال الحفر ستوجّه نحو مناطق البادية ومشاريع الري التكميلي، مع التركيز على تقليل الحفر العشوائي واعتماد آليات تنظيمية وفنية لضمان الاستدامة المائية.

ولفت إلى أن الإجراءات القانونية بحق المخالفين تشمل ردم وإغلاق الآبار غير المجازة، ومصادرة معدات الحفر، وفرض غرامات مالية قد تتجاوز ثلاثة ملايين دينار، فضلاً عن عقوبات السجن في بعض الحالات.