تحذير جوي بشأن طقس يوم الاقتراع العام في العراق

شفق نيوز/ تشير توقعات طقس العراق، اليوم الأحد، إلى احتمالية تشكّل ضباب كثيف في محافظات عدة، يوم غد الاثنين، موعد الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات، ما يستوجب حذر أصحاب المركبات خاصة سالكي الطرق السريعة.

وقال الراصد الجوي، محمد علي، لوكالة شفق نيوز، إنه "من المتوقع أن تكون الأجواء باردة غداً وانخفاض الحرارة بفارق درجتين عن اليوم في مناطق شمال وغرب ووسط البلاد، بينما تسجل مناطق الجنوب درجات حرارة مقاربة لما سجل اليوم".

وتوقع علي "تشكل ضباب كثيف يغطي مناطق واسعة من محافظات نينوى، وجنوب أربيل، وكركوك، وصلاح الدين، وأجزاء من بغداد، وواسط، وميسان، وشمال وشرق ذي قار، وشمال وشرق البصرة".

وأوضح، أن "الضباب يستمر حتى الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين، وسيزول تدريجياً، ما يستدعي الحذر من أصحاب المركبات خاصة سالكي الطرق السريعة".

وأشار في ختام حديثه إلى "وجود منخفض جوي يوم 25 من الشهر الجاري، يشمل مناطق مختلفة، وهو قيد التابعة".