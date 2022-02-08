تحذير جديد للصحة العراقية من "أوميكرون" وسلالات أشد فتكاً

شفق نيوز/ حذرت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، من ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا نتيجة تهاون السكان بالإجراءات والتدابير الوقائية وعدم الإقبال على التطعيم باللقاح المضاد.

وقالت عضو الفريق الإعلامي للوزارة ربى فلاح لـوكالة شفق نيوز، إن "انخفاض معدل الإصابات لا يعني إن خطر كورونا قد زال"، مردفة بالقول إن "ما زال متحور كورونا (اوميكرون) يشكل خطورة، ممكن أن يرتفع معدل الإصابات بجائحة كورونا خلال الايام المقبلة مع استمرار تهاون الناس بعدم الالتزام بإجراءات الوقاية وعدم أخذ اللقاح، وهذا سيؤدي إلى استمرارية وجود الفيروس ويمكن ظهور سلالات جديدة لكورونا أشد وأخطر من سابقتها".

وأضافت أنه "لا يمكن أن نعتمد أيام متفرقة ظهرت فيها أصابات قليلة لفيروس كورونا، ونحتاج إلى أيام أكثر لتقييم الموقف الوبائي بتسجيل الإصابات".

وتابعت فلاح، إن "متحور فيروس كورنا "اوميكرون" أكثر خطورة وسرعة انتشاره تزيد على متحور "دلتا" بأربعة أضعف"، مؤكدة أن "أن أي زيادة في نسبة عدد الملقحين سيساعد في تقليل نسبة الإصابات وانخفاضها".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر قد قال نهاية شهر كانون الثاني الماضي، إن قرابة نصف الإصابات التي تسجل يوميا في عموم مناطق ومدن البلاد هي بالمتحور الجديد "أوميكرون".