تحذير.. "برد العجوز" يباغت العراقيين خلال ايام

شفق نيوز/ حذر راصد جوي، اليوم الاثنين، من انخفاض في درجات الحرارة يطرأ على الاجواء العراقية خلال الايام الاولى من الشهر المقبل.

وقال صادق عطيه، في منشور له عبر موقع فيسوبك، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "مع نهاية شهر فبراير- شباط- من كل عام ، تنشط الرياح القوية وتعود البرودة بعد فترة دفىء، يظن الناس خلالها أن الشتاء قد شد رحاله وأقبل الصيف، لكن من دون سابق إنذار يباغت البرد الأجواء".

وأضاف أن تلك الأيام في العراق تسمى بـ"برد العجوز"، وعند أهل الخليج ب"بيّاع الخبل عباته"، كناية عن الذي باع عباءته ظناً منه بانتهاء وقت البرد وتسمى كذلك بـ "أيام الحسوم" عند بعض العرب، وهي الحاسمة أو الفاصلة بين البرد والحر، وتسمى أيضاً "برد الشولة" عند أهل الزراعة والنجوم (الشولة أحد نجوم العقرب).

وتتسم تلك الفترة/ بحسب عطيه، بقدوم موجة باردة قد يصاحبها نشاط رياح باردة يطلق عليها "النعايات"، بمعنى تنعى رحيل فصل الشتاء، وهي آخر رياح باردة خلال الشتاء، وعادة ما يسبق هذه الفترة ارتفاع في درجة الحرارة والذي نعيشه حالياً، لكنه ارتفاع "خادع ومؤقت"، حيث يظن البعض أن البرد قد انتهى، إلا أنه يعاود هجمته مجدداً، مصحوباً برياح باردة شمالية غربية أو شمالية شرقية مغبرة.

وأشار إلى أن "برد العجوز" يأتي هذا العام متأخراً بعض الشئ ، حيث من المتعارف مناخيا أن يجتاح المنطقة عند يوم ٢٦ شباط لغاية ٣ اذار، ولكن هذا العام سيبدأ يوم ٤ اذار بشدة اقل من المتعارف عليه، وهذا سببه تغيرات المناخ العالمي.