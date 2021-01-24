تحذيرات من هزات أرضية في خمس محافظات عراقية والرصد الزلزالي يتحصن بمحطتين

شفق نيوز/ أعلن عضو المرصد الزلزالي العراقي علي رمثان، اليوم الاحد، عن اكمال نصب محطة رصد زلزالي في المثنى، وأخرى سيتم نصبها في تكريت قريبا، ليصبح عدد المحافظات التي تم نصب محطات الرصد فيها 13 محافظة مع صلاح الدين.

وقال رمثان لوكالة شفق نيوز، إن "مهمة هذه المحطات تسجيل عمليات الرصد الزلزالي التي تحصل في البلاد على مدار 24 ساعة، فضلا عن توفير البيانات للباحثين بهذا المجال العلمي"، مؤكدا أن "المرصد يدار من قبل جامعة البصرة/ قسم الجيلوجيا".

وبين، أن " المحطات التي تم نصبها في المحافظات العراقية كانت بتبرع من مراصد زلزالية عالمية ناشطة بهذا المجال".

وأضاف رمثان، أن "العراق العام الماضي سجل أكثر من 75 هزة ارضية محسوسة"، محذرا من "حدوث هزات أرضية هذا العام في قضاء الرفاعي بذي قار والكوت وديالى والسليمانية ودهوك، كونها تقع على خط زلزالي".

وبين عضو المرصد الزلزالي العراقي، أن "هناك مساعٍ جادة يتم بذلها ليكون عام 2021، عام نصب منظومة السايزكم التي تعمل بشكل آلي لرصد النشاط الزلزالي ونقله عبر الإنترنت مباشرة أسوة ببقية دول العالم، بدلا من الذهاب إلى مراصد الدول المجاورة للبحث ومعرفة الزلزال الذي ضرب العراق، وهي المرة الأولى يتم فيها إدخال هذه الخدمة الى العراق في حال لو تحققت بجهود باحثين عراقيين مغتربين وفي الداخل".