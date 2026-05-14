تحذيرات من "نبتة الشيطان".. الأمن في كركوك يطلق حملة بشأن مخاطر "الداتورا السام"

شفق نيوز - كركوك

أطلقت قيادة شرطة محافظة كركوك، بالتنسيق مع مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الخميس، حملة توعوية موسعة لتحذير الأهالي من المخاطر الجسيمة لنبات "الداتورا"، المعروف شعبياً بـ "نبتة الشيطان".

وذكرت القيادة في بيان أن هذه النبتة تحتوي على مواد قلوية عالية السمية، تؤدي في حال ملامستها أو تعاطيها إلى تدهور حاد في الوظائف الحيوية للجسم، واضطرابات عقلية وهلوسة قد تصل إلى حد الوفاة.

وأوضح البيان أن الحملة تهدف إلى تثقيف الأهالي بضرورة التعرف على هذا النبات الذي قد يتواجد في بعض المناطق والمزارع بشكل عشوائي، والامتناع التام عن الاقتراب منه أو استخدامه.

وأكدت قيادة شرطة كركوك على أهمية التعاون المجتمعي في الإبلاغ عن وجود مساحات تنتشر فيها هذه النبتة الخطيرة عبر رقم الاستجابة 911 ، مشددة على أن الوقاية والوعي هما السد المنيع لحماية الشباب والأسر من هذه الآفات السامة.

وتُعد "الداتورا" (Datura) من النباتات العشبية البرية الحولية التي تنمو عشوائياً في المزارع، وعلى ضفاف الأنهر، والقبور، والمناطق المهجورة. وتتميز النبتة بأزهارها البيضاء أو البنفسجية التي تشبه "البوق"، وثمارها الشوكية الدائرية التي تحتوي على مئات البذور السامة.

وتكمن الخطورة الاستثنائية لهذه النبتة في احتوائها على مركبات قلوية شديدة الخطورة (مثل الأتروبين و السكوبولامين)، وهي مواد تؤثر مباشرة على الجهاز العصبي المركزي. ويؤدي استنشاق مسحوقها، ملامستها، أو تعاطي بذورها إلى اتساع حدقة العين، جفاف حاد في الفم، تسارع ضربات القلب، وهلوسة بصرية وسمعية عنيفة تفقد الإنسان صوابه وتدفعه لارتكاب سلوكيات خطرة دون إدراك، فضلاً عن خطر حدوث غيبوبة مفاجئة تؤدي إلى الوفاة جراء التسمم الحاد.

وتصنف العديد من القوانين والمنظمات الصحية الدولية نبتة "الداتورا" ضمن قائمة الأعشاب السامة والمؤثرات العقلية المحظورة، وتكمن الصعوبة الأمنية والبيئية في سرعة انتشارها وقدرة بذورها على البقاء حية في التربة لسنوات طويلة قبل أن تنمو مجدداً مع توفر الظروف الملائمة.