تحذيرات من كارثة زراعية شمالي ديالى وآلاف الفلاحين يطالبون الحكومة بإنقاذهم

شفق نيوز/ حذر رئيس المجلس المحلي السابق لناحية العظيم شمالي محافظة ديالى محمد ضيفان العبيدي، يوم الأحد، من كارثة زراعية تهدد آلاف الفلاحين على حد وصفه.

وقال العبيدي لوكالة شفق نيوز، إن "ناحية العظيم التي تعد من أبرز وأكبر المناطق الزراعية في ديالى والعراق غير مشمولة بخطة وزارتي الزراعة والموارد المائية لزراعة الحنطة لهذا الموسم رغم أنها تضم أكثر من 40 ألف دونم وتنتج سنويا الاف الاطنان من المحصول".

وأضاف أن "عدم شمول الناحية بالخطة جاء بذريعة عدم وجود مياه كافية للري لكن الاوضاع الان تغيرت نتيجة الأمطار خلال الساعات الماضية بعدما تدفقت كميات كبيرة من المياه والسيول الى سد العظيم وزادت من خزينه"، لافتا إلى أن "الأمطار اعتبرت ريّة كاملة بالنسبة للمزارعين ولابد من شمول العظيم بالخطة لدعم فلاحيها".

وأشار العبيدي الى أن "بقاء الوضع على حاله يعني حدوث كارثة اقتصادية في الناحية ضحيتها آلاف الفلاحين"، مطالبا رئاسة الوزراء ووزيري الزراعة والموارد المائية بـ"التدخل العاجل لإنقاذ واقع الزراعة والمزارعين في ناحية العظيم".