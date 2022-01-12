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تحذيرات من خطر الضباب في الأنبار

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-12T12:31:21+0000
تحذيرات من خطر الضباب في الأنبار

شفق نيوز/ حذر مدير مرور محافظة الأنبار غربي العراق، العميد عامر العلواني، يوم الأربعاء، من خطورة قيادة المركبات بسرعة فوق الطبيعية، في ظل انخفاض مدى الرؤية إثر تشكل الضباب في مدن عدة من المحافظة.

وشهدت المحافظة صباح اليوم، حادثاً مرورياً عند نقطة أمنية تمسكها قوات الجيش العراقي، على الطريق الدولي السريع، وذلك من خلال اصطدام مركبة نوع (جارجر) بالحواجز الكونكريتية للسيطرة، بسبب قيادته المركبة بسرعة مع تشكل الضباب.

وأوضح العلواني، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "الحادث آنف الذكر هو الوحيد الذي شهدته المحافظة اليوم، ولم يتم تسجيل أي إصابات بشرية تذكر".

وأضاف أن "الطريق الدولي السريع الذي يمر في الانبار بطول حوالي 600 كم، ويحتوي على اربعة ممرات ذهاباً واياباً، ومن المفترض ان تعمل السيطرات الامنية على تنصيب علامات مرورية لتجنب الحوادث في مثل هذه الظروف الجوية، وتمت مخاطبة قيادة العمليات بذلك".

واكد العلواني، أن "الطريق الدولي، بحاجة ماسة إلى تأثيثه بالعلامات المرورية بالإضافة الى نصب اعمدة الانارة، وجرت مطالبة إدارة المحافظة ووزارة الكهرباء، بالأمر ولكن لم تتم الموافقة حتى الان".

ولفت إلى أن "خطورة الضباب تكمن غالبا في الطرق الخارجية والسريعة، أما داخل المدن فتتم السيطرة على الوضع، لكن عموماً، على السائق الانتباه وتخفيف السرعة خاصة في مثل هذه الاجواء، للحفاظ على سلامته".

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