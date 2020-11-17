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تحذيرات من امطار غزيرة وسيول تجتاح العراق مطلع الأسبوع المقبل

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-17T08:00:25+0000
تحذيرات من امطار غزيرة وسيول تجتاح العراق مطلع الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ حذرَّ المتنبئ الجوي صادق عطية يوم الثلاثاء من تساقط أمطار غزيرة في مناطق وسط العراق واقليم كوردستان اضافة الى اجتياح سيول لمحافظتي واسط وديالى المحاذيتين لإيران مطلع الأسبوع المقبل.

وتوقع عطية في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، هطول الامطار ستكون خفيفة الشدة نهار اليوم في شمال نينوى وشمال غربها واربيل والسليمانية وربما تشمل كركوك ايضا.

ونوه الى الى فرص هطول امطار متفرقة خفيفة غير موثرة في اجزاء من مناطق الفرات الاوسط وشمال ديالى .

وتوقع بأن تنتهي فرص الامطار خلال ساعات مساء اليوم، وتستقر الرياح على الاتجاه الشمالي الغربي مع أنخفاض طفيف بدرجات الحرارة خصوصا خلال ساعات الليل والصباح.

اما يوم غد الاربعاء تكون الرياح مستقرة على الاتجاه الشمالي الغربي وكذلك الاجواء مستقرة نسبيا وتتواجد بعض السحب في مناطق متفرقة من البلاد، حسب التوقعات.

اما يوم الخميس فتبدا تقلبات الرياح في مناطق غرب البلاد وجنوب غربها وتتحول الى الاتجاه الجنوبي الشرقي مع بداية تأثرنا بحالة جوية حيث يبدأ أندفاع السحب من جهة الغرب نحو مدن البلاد ترافق منخفض جبهوي، وبداية تأثير الحالة سيكون عبارة عن امطار خفيفة في مناطق  متفرقة من مدن الفرات الاوسط وبادية الجنوب مساء الخميس، وفقاً لعطية.

وقال ايضا اما يوم الجمعة فهنالك نشاط بالرياح السطحية الجنوبية الشرقية في جنوب ووسط البلاد ونينوى مع فرصة لامطار خفيفة متفرقة (ضعيفة نهارا ) في مناطق متفرقة من مدن الشمال والوسط والجنوب عدا الغربية تزداد فرص الامطار ليلا .

وحذر من غزارة متوقعة يوم السبت قائلا: مازالت خرائط الطقس تشير اليها وتضع ( العاصمة بغداد وديالى ومناطق من مدن الوسط والشمال) تحت خط الغزارة في الامطار الرعدية على فترات  لذلك اقتضى التنويه رغم ان التغيير وارد حتما .

وتابع المتنبئ الجوي بالقول انهمتوقعانتجتاحالسيولمناطقالحدودفيمدنواسطوديالى ليل السبت او صباح الاحد.

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