تحذيرات أمنية من "مخاطر سلوكية" للألعاب الإلكترونية واستدراج القاصرين في العراق

شفق نيوز- بغداد

حذر مدير العلاقات والإعلام في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، العميد أحمد محمد، اليوم الأربعاء، من التأثيرات السلبية المتزايدة للألعاب الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن الثالثة عشرة، واصفاً إياها بـ"المخاطر السلوكية" التي تهدد استقرار الأسرة.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز، إن "بعض هذه الألعاب تتجاوز الترفيه لتتحول إلى أدوات لاستدراج القاصرين أو تعريضهم لمحتوى غير ملائم"، موضحاً أن ألعاباً شائعة مثل (PUBG) وغيرها، قد تحمل مخاطر غير مباشرة عبر استغلال "غرف الدردشة" للتواصل مع الأطفال بطرق غير آمنة بعيداً عن رقابة الأهل.

وأكد العميد محمد أن "الإفراط في الاستخدام الرقمي يؤدي إلى تنامي السلوك العدواني والعزلة"، محذراً من تغيرات نفسية تؤثر على التوازن الاجتماعي والتحصيل الدراسي للجيل الناشئ، لاسيما مع تسجيل حالات انفعال زائد ناتجة عن "الإدمان الإلكتروني".

ودعا المسؤول الأمني العوائل العراقية إلى تفعيل "الرقابة الأبوية" وعدم ترك الأجهزة الذكية بيد الأطفال دون إشراف مباشر، مع ضرورة تحديد أوقات الاستخدام وتعزيز البدائل الإيجابية كالنشاطات الرياضية.

وشدد محمد على أن "التوعية الأسرية هي خط الدفاع الأول"، مؤكداً أهمية التكامل بين الأسرة والمؤسسات الأمنية والتربوية للحد من هذه الظواهر الرقمية العابرة للحدود.

ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية، في وقت سابق من اليوم، عن تفكيك أربع خلايا "إرهابية" لداعش خلال الربع الأول من العام 2026، حيث جددت الوزارة تحذيراتها من محاولات التنظيم استدراج وتجنيد الشباب عبر "المنصات الافتراضية" والألعاب الإلكترونية.