تحذيرات أمنية في العراق من الألعاب الإلكترونية ومخاطرها على الأطفال

حذر مدير العلاقات والإعلام في وكالة الاستخبارات العراقية، العميد أحمد محمد، اليوم الأربعاء، من التأثيرات السلبية المتزايدة للألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال.

وقال محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "بعض الألعاب الإلكترونية قد تتحول إلى أدوات لاستدراج القاصرين ممن هم دون سن الثالثة عشرة، أو تعريضهم لمحتوى غير ملائم".

وأوضح أن "ألعاباً شائعة مثل (PUBG) وغيرها، رغم انتشارها الواسع، قد تحمل مخاطر غير مباشرة إذا ما استخدمت دون رقابة"، لافتاً إلى أن "بعض المستخدمين يستغلون هذه المنصات للتواصل مع الأطفال بطرق غير آمنة".

وأكد محمد أن "الإفراط في استخدام الألعاب الإلكترونية قد يؤدي إلى تنامي السلوك العدواني لدى الأطفال، ناهيك عن حدوث تغيرات نفسية وسلوكية تؤثر على توازنهم الاجتماعي والتعليمي"، لافتا إلى تسجيل حالات مرتبطة بالعزلة أو الانفعال الزائد نتيجة الاستخدام المفرط.

ودعا محمد، العوائل إلى "ضرورة متابعة أبنائهم بشكل مستمر، وعدم ترك الأجهزة الذكية بيد الأطفال دون إشراف، مع تحديد أوقات واضحة للاستخدام وتعزيز البدائل الإيجابية مثل النشاطات الرياضية والاجتماعية".

وشدد على أن "التوعية الأسرية تمثل خط الدفاع الأول لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية"، منبهاً إلى "أهمية التعاون بين الأسرة والمؤسسات المعنية للحد من هذه الظواهر والحفاظ على سلامة الجيل الناشئ".