تحذيرات عاجلة من نقابة أطباء الأسنان العراقية: آلاف الخريجين سيهددون السلم المجتمعي

شفق نيوز/ حذرت نقابة أطباء الأسنان في العراق، من ارتفاع بأعداد الخريجين من طلبة كليات الأسنان في البلاد، مشيرة إلى وجود 25 ألف طبيب مسجل لديها.

وقال المتحدث باسم نقابة اطباء الاسنان الدكتور القاسم العبادي لوكالة شفق نيوز، إنه "وفق القوانين العراقية النافذة فإن خريجي كليات أطباء الأسنان مشمولون بقانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000 وهم مطالبون بخدمة 3 سنوات في مؤسسات الدولة قبل ان يستحصلوا رخص مزاولة العمل في القطاع الخاص".

وأضاف أن "25 ألف طبيب أسنان مسجل في النقابة وهناك زيادة بخريجي كليات طب الأسنان تقدر سنويا بألف إلى ألف و500 طبيب"، محذرا بالقول، "ربما خلال السنتين المقبلتين سيزداد عدد الخريجين إلى 4 آلاف أو 5 آلاف في العام الواحد، وهو نتيجة زيادة الكليات الحكومية والاهلية".

وزاد العبادي من تحذيراته قائلا، "هناك مخاوف من تخمة سوق العمل الخاص"، موضحا أنه "وفق مؤشرات وزارة التخطيط فأن العراق يحتاج نحو 700 طبيب اسنان فقط".

وتابع، "هناك كلام واضح وصريح من وزارتي التخطيط والصحة بأن الوظائف الحكومية اصبحت ضعف الحاجة، وهو ما يعني أن خريجي كليات طب الأسنان سيضافون إلى الشباب العاطلين عن العمل وهذا يهدد السلم المجتمعي على اعتبار ان شريحة كبيرة من الشباب سيعانون من البطالة".

وردا على سؤال عن وجود خطوات مستقبلية للنقابة بتحديد أسعار الأدوية في العيادات الخاصة، قال العبادي، إن "هذا ليس من الأولويات، فالأولى هو ضبط سوق العمل وتكوين قاعدة بيانات حقيقية عن العيادات غير القانونية والمنتحلين للصفة سواء العراقيين او الاجانب وانتشارها والتي شهد تناميا في سنين عدم الاستقرار (الحرب الطائفية واحتلال داعش لبعض المحافظات)".

وأوضح، "بعد ذلك سنقوم بتحديد سقف للأسعار وستنشر في وقتها".