تحذيرات رسمية.. تقرير مفصل للمنخفض القطبي في العراق

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات الطقس في العراق، مساء اليوم السبت، إلى استمرار تأثيرات المنخفض القطبي الأول على مدن البلاد بشدة متفاوتة خلال هذه الليلة لغاية منتصف ليلة الأحد/ الاثنين وهو موعد انتهاء الحالة الجوية المرافقة.

المنطقة الشمالية

وبحسب الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، فإن خريطة الأمطار التراكمية المتوقعة لغاية ليل الأحد، تظهر أن المنطقة الشمالية الأكثر تأثراً بالحالة الجوية من أمطار متوسطة إلى غزيرة على نطاق واسع، تتركز شدتها في شمال وشرق نينوى ودهوك وأربيل والسليمانية وكركوك.

وأشارت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إلى أن التراكمات المتوقعة عموماً ما بين 30–70 ملم، لكن مناطق محدودة (خاصة المرتفعات الشرقية والشمالية الشرقية) قد تسجل تراكمات عالية تصل إلى 80–100 ملم، مع نشاط واضح للعواصف الرعدية.

كما توقعت هطول ثلجي كثيف على المرتفعات الجبلية مع توقعات بأمطار متجمدة في أماكن متفرقة من المنطقة الشمالية ومن ضمنها شمال وغرب نينوى.

المنطقة الوسطى

ورجحت الهيئة أن تشهد المنطقة الوسطى أمطاراً خفيفة إلى معتدلة في أغلب المدن، وتتراوح التراكمات المتوقعة ما بين 5–20 ملم، فيما تزداد الفعالية نسبياً شرق المنطقة (ديالى وشرق صلاح الدين وشرق واسط)، لتصل التراكمات إلى حدود 25–40 ملم، أما الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى فهي تبقى ضمن الفعالية الأضعف.

المنطقة الجنوبية

ولفتت الهيئة إلى أن المنطقة الجنوبية معرضة لأمطار خفيفة عموماً ومتقطعة، والتراكمات في معظم المدن الجنوبية بحدود 1–8 ملم، باستثناء شرق محافظة ميسان، حيث ترتفع تراكمات الأمطار إلى 20–25 ملم، أما بقية مدن الجنوب، خاصة الجنوب الغربي، تبقى فرصها محدودة أو ضعيفة.

الرياح

وعن الرياح أوضحت أنها تندفع غربية الى شمالية غربية خلال ساعات صباح ونهار الأحد من الجهة الغربية نشطة السرعة تصل إلى 45 كم بالساعة مثيرة لغبار متوسط الشدة وأحياناً كثيف يتركز غرب البلاد وبعض مناطق الوسط والجنوب الغربي، يسبب تردياً في الرؤية الأفقية خصوصاً المناطق الصحراوية فيها.

درجات الحرارة

وتوقعت الهيئة في نهار الأحد اندفاع كتلة هوائية باردة خلف جبهة المنخفض تسبب انخفاضاً واضحاً بدرجات الحرارة غرب البلاد، ثم يشمل الانخفاض باقي المدن بدرجات أقل.

لكن الانخفاض الأشد سيكون مع تأثير المنخفض الثاني بعد منتصف الأسبوع ودرجات حرارة صفرية تسجلها أغلب المدن ودون الصفر في المنطقة الشمالية تحديداً.

تحذيرات

وأصدرت الهيئة في الختام أربعة تحذيرات تتضمن ما يلي:

1. غزارة الأمطار في مناطق شمال البلاد وما يرافقها من سيول الأودية والمنحدرات تستوجب الحذر.

2. هطول ثلجي كثيف على المرتفعات الجبلية يصنف كعاصفة ثلجية فوق المرتفعات التي تتجاوز 2000 متر، وما ينتج عنه من انعدام الرؤية.

3. برودة الأجواء ساعات الليل والصباح الباكر.

4. نشاط الرياح السطحية غرب ووسط البلاد وما يسببه من غبار وتردي الرؤية تستوجب الحذر.