تحذيرات جوية.. أمطار غزيرة في 9 مدن عراقية وسيول باثنتين

شفق نيوز- بغداد/ محافظات

تشير توقعات الطقس في العراق، مساء اليوم الجمعة، إلى اشتداد الفعاليات الجوية المتمثلة بهطول أمطار متفاوتة الشدة في تسع مدن مع احتمالية تشكل سيول خفيفة في اثنتين منها مساء اليوم وغداً السبت.

وذكر الراصد الجوي صادق عطية في تدوينة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز أن "الحالة الجوية تستمر يوم غد السبت 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري مع اندفاع محور المنخفض الجوي نحو البلاد، مما يؤدي إلى اشتداد الفعاليات الجوية المتمثلة بهطول أمطار متفاوتة الشدة، يرافقها البرق والرعد أحياناً، إضافة إلى نشاط متوقع للرياح السطحية وسط وجنوب البلاد".

وأضاف عطية: "لا يُستبعد تسجيل هطولات غزيرة في بعض مناطق شمال وشرق البلاد، ما يستوجب الحذر، مع احتمالية تشكل سيول خفيفة ليلاً على حدود مدينتي ميسان وواسط، وكذلك في أودية المناطق الجبلية شمالاً".

وأوضح أن "المدن المتوقع فيها بعض الغزارة تشمل: شرق بغداد – أربيل – دهوك – شمال نينوى – كركوك – صلاح الدين – ديالى – واسط – شمال ميسان، واحتمالية واردة لهطول حبات البرد (الحالوب) في مناطق من مدن شمال البلاد مع رياح هابطة نشطة السرعة غير محددة الاتجاه".

وبيّن الراصد الجوي أن "الرؤية الأفقية تتردى صباحاً إلى 2–4 كم نتيجة ارتفاع الرطوبة السطحية، وقد تتردى أيضاً على فترات بفعل غزارة الأمطار في بعض المناطق والغبار المحلي شرق البلاد".

وأشار إلى أن "درجات الحرارة ستشهد تقلبات واضحة مع انخفاض نسبي بفعل كثافة السحب، مما يجعل الأجواء باردة ليلاً وفي ساعات الصباح الباكر، وينصح بأخذ الاحتياطات اللازمة".

وكان قسم التنبؤ الجوي في هيئة الأنواء الجوية العراقية، توقع الجمعة، هطول أمطار رعدية شمال وغرب العراق ابتداءً من مساء اليوم.

وقال القسم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوضع الجوي فوق العراق وتحديداً في الشمال يظهر وجود سحب ركامية فوق نينوى ودهوك وأربيل، والفرص مهيأة لهطول زخات مطر رعدية، تكون أكثر شمولاً مساء اليوم، مع اقتراب الذراع الرئيسية للحالة الجوية، بينما غرب العراق، فهناك سحب على ارتفاعات مختلفة تغطي أجزاء واسعة".

ونوّه إلى أن "التأثير الفعلي للحالة في هذه المناطق سيبدأ الليلة على شكل تكاثر تدريجي للسحب في كافة المدن ومتوقع زخات خفيفة متفرقة في ساعات الليل المتأخرة أو فجر الغد في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والجنوبية".