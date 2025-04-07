تحديد موعد لمحاكمة عضو في مجلس محافظة ديالى (وثيقة)

شفق نيوز/ كشفت وثيقة رسمية، عن تحديد موعد محاكمة عضو في مجلس محافظة ديالى، بتهمة التشهير.

ووفقا للوثيقة التي وردت لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنح خانقين حددت تاريخ 13/4/2025 موعدا للمحاكمة في الدعوى المقدمة من قبل المشتكي عمار حازم علي بحق أوس ابراهيم مهدي وهو عضو مجلس محافظة ديالى، بتهمة التشهير".

وذكر مصدر محلي، أن "الدعوى تقدم بها نجل رجل الاعمال الشهير في خانقين حازم الشكرجي بحق عضو مجلس ديالى أوس المهداوي بعد نزاع بين الطرفين على خلفية خروج المهداوي مع لجنة لرفع تجاوزات وشهدت إزالة محال تابعة لعائلة الشكرجي".