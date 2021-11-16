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تحديد موعد إعلان نتائج الدور الثاني للسادس الإعدادي

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-16T07:58:09+0000
تحديد موعد إعلان نتائج الدور الثاني للسادس الإعدادي

شفق نيوز / حددت مديرية التقويم والامتحانات في وزارة التربية العراقية، يوم الثلاثاء، موعد إعلان نتائج الدور الثاني للصف السادس الإعدادي.

وأبلغ مصدر في المديرية، وكالة شفق نيوز، أن "عملية تصحيح دفاتر امتحانات الدور الثاني للصف السادس الإعدادي مستمرة، وقد تنتهي في الأسبوع المقبل".

وأضاف المصدر، أن "بعد الانتهاء من عملية التصحيح سيتم تدقيق الدفاتر الامتحانية، ومن ثم نقل الدرجات وإعلان نتائج الدور الثاني للصف السادس الإعدادي في نهاية الشهر الجاري".

وكانت وزارة التربية العراقية، قد أعلنت في 27 تشرين الأول الماضي، انطلاق امتحانات "الدور الثاني" لطلبة الصف السادس الاعدادي بفروعها الأدبي والعلمي والمهني للعام الدراسي 2020 – 2021.

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