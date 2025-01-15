تحديد موعد إعادة استقطاعات رواتب المتقاعدين في البصرة

شفق نيوز/ كشف مدير هيئة تقاعد البصرة ضرغام الحربي، يوم الأربعاء، عن موعد استرجاع مبالغ استقطاعات رواتب المتقاعدين "بأثر رجعي".

وقال الحربي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد استرجاع المبالغ المالية المستقطعة من رواتب المتقاعدين بنسبة 1%".

وأضاف الحربي، أن "الاسترجاع سيكون عن طريق البطاقة الذكية من دون مراجعة المتقاعدين وتكبدهم عناء أي معالمة يدوي".

وكان مجلس الوزراء، قد صوّت في جلسته الأخيرة، يوم الأثنين الماضي، على استثناء المتقاعدين من قرار استقطاع نسبة (1%) من الرواتب لدعم (غزة ولبنان) وبأثر رجعي، اعتباراً من تاريخ صدوره في 24 تشرين الثاني 2024.

سبق لمكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة أن طالب الهيئة الوطنية للتقاعد بتدقيق نسب الاستقطاع في رواتب المتقاعدين والموظفين بملف (التبرع الطوعي) الـ 1%، مؤكداً أن هناك حالات لعدد من المتقاعدين تعرضوا لاستقطاعات أعلى من 1% لمدة لشهرين.

وقرر مجلس الوزراء العراقي، (19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024)، الموافقة على استقطاع وزارة المالية 1% من الراتب والمخصصات والراتب التقاعدي لمؤسسات الدولة جميعها تبرعاً طوعياً يودع في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي أو على وفق الأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.