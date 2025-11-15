تحديد موعد انتهاء "الأمطار الخريفية" في العراق

شفق نيوز ـ بغداد

كشف المتنبي الجوي صادق العطية، يوم السبت عن استمرار الأمطار الخريفية في مختلف مناطق البلاد، مشيراً إلى أن هذه الحالة الجوية ناتجة عن اندماج منخفض جوي قادم من أوروبا مع منخفض حراري سطحي من البحر الأحمر، ما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي.

وقال العطية، لوكالة شفق نيوز، إن الحالة شملت كافة المدن بمستويات متفاوتة، حيث شهدت بعض المناطق أمطاراً غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد، بينما سجلت المناطق الجنوبية أقل كميات هطول حتى الآن.

وتوقع أن تكون قوة الأمطار في المناطق الشمالية، تليها مدن الوسط وشرق البلاد، على أن تنتهي هذه الحالة فجر يوم الاثنين مع بقاء فرص محدودة للأمطار في المناطق الشمالية.

وأضاف أن هذه الحالة الجوية تحمل طابعاً شتوياً رغم استمرار فصل الخريف، مع بداية الشتاء رسمياً في الأول من ديسمبر.