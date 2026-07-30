تحديد مسار خاص بسيارات "الصالون" لزوار الأربعينية من بغداد إلى كربلاء

شفق نيوز- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الخميس، عن تحديد مسار خاص بسيارات "الصالون" لزوار الأربعينية القادمين من بغداد باتجاه محافظة كربلاء.

وذكرت الخلية في بين ورد لوكالة شفق نيوز، أنه لغرض ​لتخفيف الزخم خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين، وإنجاح عملية التفويج العكسي، تم تحويل مسار عجلات "الصالون" القادمة من العاصمة بغداد باتجاه طريق الجمالية - الحر، والسماح لعجلات النقل الباصات بالدخول إلى مركز مدينة كربلاء.

ودعت الزائرين القادمين من بغداد إلى كربلاء لاستخدام عجلات النقل الجماعي، وفي حال استخدام عجلات "الصالون"، نصحت الخلية باتخاذ طريق (اللطيفية - القامشلي - جسر الفاضلية - جرف النصر)؛ لكون الطريق مناسب لحركة العجلات ولا يتعارض مع سير الزائرين على الأقدام.

ومنذ عدة أيام بدأ مسيرات التوجه نحو كربلاء من مختلف المحافظات العراقية لإحياء الذكرى السنوية للزيارة الأربعينية التي تصادف يوم الاثنين المقبل.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء، وهي ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي وأهل بيته وأصحابه في واقعة الطف عام 61 للهجرة (680 ميلادية).