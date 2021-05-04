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تحديد الفئات المستثناة من حظر التجوال الشامل

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-04T15:19:07+0000
تحديد الفئات المستثناة من حظر التجوال الشامل

شفق نيوز/ حددت قيادة العمليات المشتركة، يوم الثلاثاء، الجهات المستثناة من قرار حظر التجوال الشامل الذي صوت عليه مجلس الوزراء لمدة عشرة أيام.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي بحسب وكالة الأنباء العراقية(واع)، إن "قرار الاستثناء سيستمر للفئات المحددة من حظر التجوال الشامل الذي سيبدأ من 12 من الشهر لغاية 22 من الشهر ذاته".

وأضاف، أن "قرار الاستثناء يشمل فقط الجهات التي تحمل بطاقة الاستثناء الصادرة من العمليات المشتركة حصراً".

وفي وقت سابق، قرر مجلس الوزراء، فرض حظر شامل للتجوال لمدة 10 أيام اعتبارا من 12 أيار ولغاية 22 أيار.

واكد مجلس الوزراء أن القرار يشمل غلق المولات والمطاعم والكافتيريات والمقاهي ودور السينما والمتنزهات وقاعات المناسبات والأعراس والمسابح والقاعات الرياضية وغيرها

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