تحديد الرابع من شهر شباط المقبل موعداً لجلسة مجلس صلاح الدين (وثيقة)

شفق نيوز/ قرر محافظ صلاح الدين بالوكالة، إسماعيل خضر هلوب، يوم الأربعاء، إبلاغ أعضاء المجلس لعقد الجلسة الاولى، وذلك في اليوم الرابع من شهر شباط المقبل.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن المحافظ، والتي ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على ما جاء بكتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات - مجلس المفوضين ذي العدد (خ / 28/24) في 2024/1/23 ومرفقه النتائج النهائية المصادق عليها للمرشحين الفائزين لعضوية مجلس محافظة صلاح الدين والتي تبدأ بالتسلسل (1. اسماعيل خضير هلوب محمود) وتنتهي بالتسلسل (15. اشوق سالم حسن حسين) واستنادا الى الصلاحيات المخولة الينا تقرر تبليغ السادة أعضاء المجلس آنفا للحضور يوم الأحد الموافق 2024/2/4 الساعة (الحادية عشر صباحاً) في مبنى مجلس محافظة صلاح الدين لعقد الجلسة الأولى لمجلس محافظة صلاح الدين

وأفضت انتخابات مجلس محافظة صلاح الدين، عن فوز حزب الجماهير الوطنية بـ4 مقاعد، وتحالف الإطار الوطني 3 مقاعد، وتحالف عزم مقعدان، وتحالف تقدم مقعدان، وحزب السيادة مقعدان، والحسم الوطني مقعدان.