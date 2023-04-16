تحديث.. مصرع سائق الصهريج على سريع الدورة والحادث نتيجة تسريب "كاز"

شفق نيوز / افاد مصدر امني، اليوم الأحد، بمصرع صاحب الصهريج الذي انفجر قبل ساعات بسبب تسريب.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "صاحب الصهريج الذي انفجر على الطريق السريع باتجاه منطقة الدورة، جنوبي بغداد، لقي مصرعه".

وأضاف المصدر أن "الحادث مطوق الان وتجري عمليات التبريد للصهريج بعد أن تسبب تسريب لمادة الكاز بالحريق".

وكان مصدر امني افاد، في وقت سابق من اليوم، باندلاع حريق كبير على الطريق السريع صوب منطقة الدورة، مبينا ان الحريق وقع داخل صهريج محمل بمادة الكاز فيما تعمل فرق الدفاع المدني على مكافحته.