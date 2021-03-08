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تحدثت عن "طابور خامس".. برلمانية تكشف أسباب انتحار شقيقها في البصرة

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-08T05:28:24+0000
تحدثت عن "طابور خامس".. برلمانية تكشف أسباب انتحار شقيقها في البصرة

شفق نيوز / كشفت النائب صفاء بندر، يوم الاثنين، عن أسباب انتحار شقيقها قصي بندر في البصرة، فيما أشارت إلى أن الأقلام الصفراء تسيء للأحياء والأموات.

وكان مصدر أمني قد أفاد أمس الأحد، بأن مدير مؤسسة الشهداء فرع البصرة (قصي مسلم بندر)، أقدم على الانتحار من خلال شنق نفسه داخل منزل شقيقته النائبة صفاء مسلم بندر، دون معرفة مزيد من التفاصيل.

وذكرت بندر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناولت خبر وفاة الاستاذ قصي مسلم بندر مدير مديرية الشهداء في محافظة البصرة، بشكل غير أخلاقي، وأن الطابور الخامس استغل خبر وفاة شقيقها بالضد منها".

وأوضحت أن "شقيقها أصيب بوباء كورونا قبل شهر من الآن، وأثناء فترة العلاج في الحجر الصحي أصيب بحالة نفسية جعلته يفقد السيطرة على بعض تصرفاته في أوقات متفاوتة".

ولفتت بندر، إلى أن "شقيقها قصي بندر، أكتسب الشفاء التام من الإصابة قبل أيام، لكن حالتة النفسية لم تستقر، وهذا ما دفعه للانتحار".

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