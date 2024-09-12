تحت شعار "العراق يقرأ" .. انطلاق معرض بغداد الدولي للكتاب بدورته الـ 25 (صور)

شفق نيوز/ انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب بدورته الخامسة والعشرين وتحت شعار "العراق يقرأ".

وانطلقت فعاليات المعرض بحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار، ووزير الشباب والرياضة، ووزير التربية، ومحافظ بغداد، ووكيل وزارة التجارة، وعدد كبير من المثقفين والكتاب والجمهور الشعبي.

ويستمر المعرض من12 أيلول ولغاية 22 أيلول الجاري، ونظمته شركة "صدى العارف".

وقال وكيل وزارة التجارة للشؤون الادارية ستار الجابري في كلمة له خلال حضوره افتتاح فعاليات المعرض، إن معارض الكتاب ليست فقط مناسبة لعرض الكتب والمطبوعات، بل هي منصة للتواصل بين الكتاب والقراء، وبين الفكر والإبداع، وبين الثقافة الوطنية والإنسانية وتعزيز الروابط الثقافية بين العراق والدول الأخرى، وتبادل الأفكار والخبرات التي تساهم في بناء جيل جديد من القراء والمفكرين.

وأشار الى أن وزارة التجارة، تدرك تمامًا دور الثقافة في تنمية المجتمع واقتصاده، وتعمل جاهدة على تقديم التسهيلات اللازمة لدعم الصناعات الثقافية والمبدعين في مجال الكتابة والنشر، مؤكدا على الاستمرار في تعزيز هذا المسار بما يخدم النهضة الثقافية للعراق.

يذكر أن المعرض سيضمُ بين أروقتهِ نُخبةً من الشخصيات الثّقافية والفكريّة والفنيّة العربيّة والدَّولية. وفي إطارِ دعم القراءة، وستكونُ هناكَ "مبادرة اقرأ".