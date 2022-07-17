تحت ركام الموصل القديمة.. انتشال 6 جثث تعود لمعارك التحرير من داعش

شفق نيوز/ انتشلت فرق الدفاع المدني في نينوى، يوم الأحد، 6 جثث مجهولة الهوية من تحت ركام المنازل المهدمة في الموصل القديمة.

وتعود هذه الجثث "على الأرجح" إلى عام 2016، عندما بدأت قوات الأمن العراقية عمليات تحرير الموصل من قبضة داعش التي سيطر عليها عام 2014.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فريق البحث والإنقاذ التابع إلى المديرية، انتشل ست جثث عبارة عن بقايا عظمية مجهولة الهوية في منطقة الميدان ضمن مدينة الموصل القديمة، من تحت ركام المنازل".

وأضافت أن فرقها "سلمت الجثث إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة".

وما يزال ملف المفقودين والجثث المجهولة وأنقاض المنازل المهدمة، غير محسوم في محافظة نينوى، رغم مضي أكثر من خمس سنوات على انتهاء العمليات العسكرية، التي نفذت ضد تنظيم داعش هناك، وانبثاق لجان تعويض وإعمار للمدن المدمرة.