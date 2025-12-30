تحت الصفر.. العراق "يرتجف" خلال الأيام الثلاثة المقبلة

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات الطقس في العراق، مساء اليوم الثلاثاء، إلى اقتراب منخفض جوي جديد، يعد الثالث خلال هذا الأسبوع، يبدأ تأثيره غداً الأربعاء، مع تركز فعاليته على المناطق الشمالية من البلاد، ويستمر تأثيره لغاية مساء الجمعة المقبل.

وبحسب الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية فإن هذا المنخفض الثالث سيؤثر ابتداءً من منتصف نهار الأربعاء، على مدن دهوك وشمال أربيل وشمال السليمانية بهطول أمطار تترافق مع تساقط الثلوج على فترات، وبشدة تتراوح ما بين خفيفة إلى معتدلة، تشتد على المرتفعات الجبلية.

كما تشهد مناطق شمال غرب نينوى زخات مطر مصحوبة بفترات من الثلوج، وفق بيان للهيئة ورد لوكالة شفق نيوز.

وأضافت أن النماذج الجوية تُظهر استمرار فرص الهطول يوم الخميس في عموم مدن شمال البلاد، على أن تتجدد نهار يوم الجمعة مع امتداد فرص الأمطار إلى بعض مدن المنطقة الوسطى، في حين تبقى المنطقة الجنوبية تحت تأثير ضعيف أو محدود.

وعن درجات الحرارة، توقعت الهيئة أن تسجل ذروة الانخفاض الحالي خلال ساعات صباح يوم الأربعاء، حيث يتوقع انخفاض درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر المئوي بعدة درجات في أغلب مدن شمال البلاد، ما يهيئ الظروف لتشكل الانجماد الأرضي.

كما يشمل الانخفاض باقي مدن البلاد، حيث تقترب درجات الحرارة الصغرى من الصفر المئوي ضمن أجواء شديدة البرودة والانجماد متوقع أيضاً، بحسب الهيئة.

وخلصت إلى أن درجات الحرارة تميل إلى الارتفاع المؤقت يومي الخميس والجمعة، قبل أن تعاود الانخفاض الحاد مجدداً وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 3 كانون الثاني/ يناير 2026.

وكانت حكومات ميسان والمثنى وصلاح الدين قد قررت تغيير موعد دوام المدارس ورياض الأطفال غداً الأربعاء ليكون عند الساعة التاسعة صباحاً بسبب انخفاض درجات الحرارة ووصولها إلى درجات "الانجماد"، فيما وجهت محافظتا نينوى وكركوك بتعطيل الدوام الرسمي في جميع مدارس ورياض الأطفال غداً الأربعاء للسبب ذاته.

ويشهد طقس العراق منذ مطلع الأسبوع الجاري انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة فضلاً عن تساقط أمطار غزيرة والثلوج خلال الأيام الماضية في إقليم كوردستان ومحافظة نينوى المجاورة لصلاح الدين.