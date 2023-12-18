تحالف لمراقبة الانتخابات يصدر تقريرا أولياً عن الاقتراع العام: سجلنا 929 خرقاً

شفق نيوز/ أصدر تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة انتخابات مجالس المحافظات، اليوم الاثنين، تقريراً اولياً عن مجريات عملية الاقتراع في التصويت العام، وفيما بيّن أن مجموع عدد الحوادث التي رصدها مراقبو التحالف في المحطات الانتخابية بلغ 929 حادثاً، اكد إحصاء حالات توقف للأجهزة وطرد لمندوبي المرشحين أو وكلاء ومراقبي الكيانات السياسية في مراكز الاقتراع.

وقال التحالف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنّ "726 تقريرا وصلت الى غرفة عمليات التحالف، حتى ساعة إعداد التقرير الأولي، الذي شمل مشاركة 168.062 ألف ناخب من أصل 363.067 ألف ناخب مسجل في المحطات التي تمت مراقبتها من قبل مراقبي التحالف".

وذكر التقرير الأولي للتحالف، أن "مجموع عدد الحوادث التي رصدها مراقبو التحالف في المحطات التي جرت تغطيتها أثناء عملية الاقتراع في التصويت العام، بلغ 929 حادثا".

وأوضح التقرير، أن "عدد حوادث وجود دعاية انتخابية للكيانات السياسية او توزيع بطاقات أرقام المرشحين داخل أو في محيط 100 متر من مركز الاقتراع، بلغ 158 حالة"، مؤكدا "وجود أشخاص غير مصرّح لهم داخل محطة الاقتراع بعدد 22 حادثا".

وأكد التحالف في تقريره، "عدم انتظام عملية دخول الناخبين الى محطة الاقتراع وفقا للتعليمات بعدد13 حالة، فيما جرى طرد مندوبي المرشحين أو وكلاء الكيانات السياسية من داخل غرف الاقتراع بعدد20 حادثا، وايضا جرى طرد 22 مراقبا من غرفة الاقتراع أو منعوا من دخوله او سحبت باجاتهم".

ونوّه التقرير بأن "حوادث توقف الأجهزة لأي سبب كان عددها 42 حادثا، أما غياب بعض أعضاء المحطة الانتخابية في فترة الاقتراع، فقد بلغ 10 حالات".

وذكر التقرير الاولي، ان "عدد حالات توقف الاقتراع لفترة زمنية بلغ 24 حالة، فيما بلغت حالات عدم قراءة البصمات وإيقاف التصويت بدون بصمة (حالة التخطي)، 99 حادثا".