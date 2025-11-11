تحالف لمراقبة الانتخابات يرصد نحو 140 حالة "عنف وتهريب" للناخبين وعشرات المخالفات

شفق نيوز- بغداد

أصدر تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات في العراق، مساء اليوم الثلاثاء، تقرير الحوادث الثالث ليوم التصويت العام في انتخابات مجلس النواب 2025.

وقال التحالف في بيان ورد وكالة شفق نيوز، إنه قام "بتنفيذ عملية رصد واسعة الانتشار، تشمل جميع مراحل يوم الاقتراع في مراكز ومحطات الاقتراع في المحافظات كافة، من خلال شبكة من المراقبين والمتطوعين".

وأضاف أن "عملية الرصد تتم عبر استمارات تنظيمية، تشمل ملاحظات حول سير عملية الاقتراع، وأداء المفوضية، وحركة المراقبين، والمخالفات بمختلف أنواعها".

وأظهر تحليل تقرير الحوادث حتى الساعة الخامسة مساءً، وفق البيان، أن "العملية تسير بصورة جيدة عموماً حتى الآن"، غير أنه شخّص مجموعة ملاحظات تمثلت برصد "24 حالة كان هناك فيها عملية عنف، مثل المشاجرات أو استخدام الأسلحة أو إلحاق الأذى البدني بالناخبين، أو موظفي الاقتراع، أو المراقبين".

وأشار إلى "رصد 98 حالة تهديد أو ترهيب، و228 حالة للحد من حركة وحقوق المراقبين في المراكز والمحطات الانتخابية، فضلاً عن 165 حالة للسماح بإدخال الموبايل في المحطات وتصوير ورقة الاقتراع من قبل الناخبين".

وبين التحالف أنه رصد أيضاً "17 حالة إطلاق نار أو اعتداء داخل أو بمحيط المراكز الانتخابية، و20 حالة تتعلق بتمكين أو مواد الاقتراع الحساسة وغير الحساسة، فضلاً عن 17 حالة دخول عند بعض المسؤولين الحكوميين والحزبيين إلى محطات الاقتراع والتحدث مع الموجودين".

وأكد أنه سجّل "69 حالة تصويت جماعي، مع تفاوت مستوى ومهارات موظفي المفوضية بين محطة وأخرى، ووجود دعاية انتخابية بمحيط بعض المراكز الانتخابية، فضلاً عن توزيع بطاقات انتخابية من قبل المرشحين على الناخبين الداخلين إلى بعض المراكز الانترنت".

وأسدل الستار على الانتخابات التشريعية في العراق، لاختيار أعضاء جدد للبرلمان بدورته السادسة، بعدما أعلنت المفوضية انتهاء وقت التصويت المحدد، عند الساعة السادسة من مساء الثلاثاء، وإغلاق مراكز الاقتراع بالكامل.

وفور انتهاء عملية الاقتراع، ستشرع اللجان المختصة في المفوضية بعمليات العد والفرز، تمهيداً لإعلان النتائج الأولية للانتخابات.

وبحسب تقرير منتصف نهار الاقتراع، الذي صدر عن مفوضية الانتخابات، لم تتجاوز نسبة المشاركة في التصويت حاجز 23%، لكن هذه النسبة قد ارتفعت قليلاً بعد ساعات العصر، حيث شهدت مراكز الاقتراع إقبالاً متزايداً على الصناديق.

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات الاقتراع العام للدورة البرلمانية السادسة ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003.