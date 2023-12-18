تحالف رقابي مختص: نسبة المصوتين حتى منتصف النهار بلغت 25% ورافقها 541 حادثاً

شفق نيوز/ أعلن تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة انتخابات مجالس المحافظات، في تقرير منتصف النهار، يوم الاثنين، أن نسبة مشاركة الناخبين في الاقتراع العام تجاوزت 25%، مشيراً إلى تسجيل 541 حادثاً وخرقاً انتخابياً.

وقال التحالف في تقرير خصّ به وكالة شفق نيوز، إنه "بسبب عدم السماح بإدخال أجهزة الهاتف النقال، لم تصل تقارير عدد كبير من مراقبي التحالف"، مؤكداً أن "الجهات الأمنية منعت هؤلاء المراقبين من إدخال استمارات المراقبة والهواتف إلى المراكز الانتخابية".

وبين التحالف، أن "عدد المراقبين الذين وصلت تقاريرهم إلى غرفة عمليات التحالف بلغ 706 تقارير، والتي أفادت بأن عدد الناخبين المسجلين في المحطات التي تمت مراقبتها بلغ 401 ألف و33 ناخباً، لكن عدد المشاركين منهم وصل حتى ساعة إعداد هذا التقرير (منتصف النهار) إلى 101 ألف و 783 ناخباً".

وأكد أن "نسبة المشاركة بلغت 25.38%، وفقاً للمحطات التي جرت مراقبتها".

ووثق تقرير منتصف النهار للتحالف، عدد الحوادث التي رافقت عملية سير الانتخابات حتى الساعة الثانية عشر ظهراً، مؤكداً أنها "بلغت 541 حادثاً، والتي جرى رصدها في التقريرين (قبل منتصف النهار)، و(منتصف النهار)".

وأوضح التقرير، أن "عدد حوادث الدعاية الانتخابية للكيانات السياسية أو توزيع بطاقات أرقام المرشحين داخل المركز الانتخابي أو في محيط 100 متر من المركز الانتخابي، وصل إلى 115 حادثاً"، مشيراً إلى أن "وجود أشخاص غير مصرح لهم داخل محطة الاقتراع، وصل عددهم إلى 21 حادثاً".

وتابع التقرير، أن "20 حادثاً شملت عدم انتظام عملية دخول الناخبين إلى محطة الاقتراع، فيما جرى طرد 16 مندوباً للمرشحين أو وكلاء الكيانات السياسية من غرفة الاقتراع، إلى جانب طرد 13 مراقباً من غرفة الاقتراع أو منع دخولهم أو سحبت باجاتهم".

وأشّر التقرير "31 حالة توقف لأجهزة التحقق لأسباب مختلفة، كما كان هناك غياب وعدم وجود لبعض أعضاء المحطة الانتخابية في فترة الاقتراع بعدد 18 حالة".

وخلص التقرير إلى أن "عدد حوادث توقف عملية الاقتراع لفترة زمنية، بلغ 26 حالة".