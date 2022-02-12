تحالف الحلبوسي يؤشر مناطق بديالى لم تحصل على استحقاقها منذ زمن "كسرى"

شفق نيوز/ انتقد تحالف "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، يوم السبت، آليات ومعايير توزيع المشاريع الخدمية في محافظة ديالى، معتبراً أن تلك المشاريع بعيدة عن الاستحقاقات ومعاييير العدالة الخدمية.

وقالت النائبة عن التحالف في ديالى، نورس العيسى، لوكالة شفق نيوز، إن مشاريع المحافظة توزع دون مراعاة معايير الحاجة او الكثافة السكانية وتسود اغلبها المناطقية، مشيرة الى وجود مناطق لم تحصل على استحقاقها الخدمي منذ زمن "كسرى" الفارسي.

واعتبرت العيسى، أن اغلب المشاريع بعيدة عن التنسيق بين الجهات المعنية والنواب رغم لجوء المواطنين للنواب لرفع الحيف وانصافهم بالمشاريع، مستدركة، أن النائب يتحمل الدفاع عن الاستحقاقات الخدمية رغم أنه واجبه تشريعي وليس اعمال تبليط او محولات كهرباء او ما شابه ذلك.

وطالبت العيسى، باعتماد معادلة عادلة لتوزيع المشاريع الخدمية من قبل الجهات المسؤولة وابعاد هواجس التهميش والغبن عن المواطن بعيداً عن أي انتماءات حزبية وطائفية .

وانتقدت العيسى، غياب العمل بروح الفريق الواحد من قبل اغلب نواب ديالى، ما ولد فوارق ومحسوبيات مناطقية على حساب المصلحة العامة لابناء ديالى بشكل عام.