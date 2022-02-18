تحالف الحلبوسي يدعو الكاظمي للتحقيق بـ"تجاوزات" للجيش ضد أهالي شمالي بعقوبة

شفق نيوز/ دعت النائب عن تحالف تقدم في محافظة ديالى نورس العيسى، اليوم الجمعة، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الى اجراء تحقيق عاجل ازاء "تجاوزات" قامت بها قوة من الجيش أثناء قيامها بعمليات مداهمة شمالي بعقوبة.

وقالت العيسى لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من الفوج الالي التابع للفرقة الخامسة داهمت قرية سفيط (50 كم شمال غرب قضاء الخالص) واعتقلت عددًا من ابنائها وسط إطلاقها عبارات بالسب والشتم للنساء وكبار السن دون أي مبرر".

وبيّنت العيسى؛ أن "تلك الممارسات تسيء لسمعة القوات المسلحة التي قدمت التضحيات الجسام في معاركها ضد قوى الارهاب والتطرف، وهو ما يتطلب وقفة عاجلة لمحاسبة العناصر التي تسببت بتلك التصرفات".