تجهيز الوقود حبراً على ورق.. أزمة المولدات الأهلية تتجدد في مدينة عراقية

شفق نيوز/ هدد أصحاب المولدات الأهلية في قضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين، بزيادة أسعار الاشتراك لعدم تجهيزهم بحصص الوقود، رغم وعود الحكومة المحلية والمنتجات النفطية.

وكان مسؤول حكومي، قد أفاد الأسبوع الماضي، انتهاء إضراب المولدات الأهلية في قضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين عقب حلول حكومية أطلقتها المحافظة.

وتضمنت الحلول، زيادة حصص الوقود بواقع 25 لترا لكل KV خلال فترة الصيف المتبقية، وتسجيل المولدات الجديدة لتأمين حصتها من الوقود الى جانب تشكيل لجان لمتابعة عمل المولدات الأهلية والالتزام بالتسعيرة الرسمية للاشتراك وساعات التشغيل المقررة.

وقال أصحاب مولدات أهلية في طوزخورماتو، لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من 75 مولدا موزعة في الطوز بدون حصص وقود منذ شهرين وسط ضغوط ومطالبات من المواطنين بالالتزام بالتسعيرة وساعات التشغيل".

وأضافوا أن "حصص الوقود لازالت حبرا على ورق وتائهة بين المنتجات النفطية في تكريت وكركوك متهمين جهات لم يسموها بإثارة ازمة المولدات مع بلوغ الصيف ذروة درجات الحرارة واعتبروه استهداف مبيت.

وتعاني أغلب المحافظات من تلكؤ تجهيز المولدات الأهلية بالوقود لأسباب متعددة منها الآليات المعقدة وشح المنتجات النفطية الى جانب عمليات التهريب المنظمة للمشتقات النفطية خلال الأشهر الأخيرة.