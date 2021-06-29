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تجنب "السخانات" و"المكيفات" والحذر من العقارب والثعابين.. الدفاع المدني تصدر جملة توصيات للعراقيين

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-29T08:09:03+0000
تجنب "السخانات" و"المكيفات" والحذر من العقارب والثعابين.. الدفاع المدني تصدر جملة توصيات للعراقيين

شفق نيوز/ أصدرت مديرية الدفاع المدني العراقية، يوم الثلاثاء، توصيات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة في البلاد، والتي وصلت عتبة الخمسين درجة مئوية.

وتضمنت التوصيات:

1- يجب إخلاء السيارات من:-

أ- المواد الغازية القابلة للانفجار.

ب- القداحات بأنواعها المختلفة.

ج- قناني المشروبات الغازية.

د- العطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام.

هـ- يجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط (تنسيم).

و - تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية أن أمكن ذلك.

س- عدم السفر بالسيارة في أوقات ذروة الحرارة العالية.

ح - عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصاًً في السفر.

2- يجب الأنتباه من العقارب والثعابين فسوف تخرج من جحورها بشكل ملحوظ وقد تدخل المزارع والبيوت للبحث عن الأماكن الباردة.

3- الإكثار من شرب الماء والسوائل المختلفة لا سيما خلال التعرض لأشعة الشمس.

4- الحرص على عدم تشغيل سخانات الماء.

5- الحرص على عدم وضع أسطوانات الغاز في الأماكن المشمسة.

6- التأكد من عدم زيادة الأحمال على مفاتيح الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تـواجد العائلة وخصوصاً في أوقات ذروة الحرارة.

7- تجنب استخدام الأجهزة الكهربائية ذات المنشأ الرديء وكذلك الانتباه من أجهزة الحماية المستخدمة في أجهزة التكييف وغيرها من الأجهزة.

8- تجنب التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصاً خلال الفترة من الساعة 10 صباحاً وحـتى الساعة 3 ظهراً.

9- وضع علب ماء في الشبابيك والأحواش والأسوار والمزارع والبلكونات وذلك لري عــــــطش الطيــور والقطط وغيرها من الحيوانات.

10- تجنب السباحة في الأنهار وأن كان لا بد فأختيار الأماكن الأمنة والتي سبق وأن تم السبح بها.

11- توفير مستلزمات السلامة كافة في المسابح وأرشاد رواد المسابح بتعليمات وأعماق المسبح.

12- وضع غطاء على الرأس خلال السير تحت أشعة الشمس بشكل مباشر أو حمل المظلات الشمسية الواقية وهذا الاجراء الأصح.

13- محاولة سقي الحدائق والأشجار للحفاظ عليها فضلاً عن تحسين الاجواء المحيطة بالحدائق.

14- تشغيل النافورات المائية والأكثار منها في مختلف الساحات العامة والحدائق لتــــــحسين الأجـــــــــــواء الحارة.

15- الأكثار من زرع الأشجار الدائمة الخضرة لتوفيرها الظل المناسب فضلاً عن تلطيف الأجواء ومـدة بالأوكسجين.

16- ضرورة وسرعة الأتصال على هاتف سيطرة الدفاع المدني (115) المجاني عند حصول أي طــــــــارئ.

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