"تجنبوا السفر".. تحذير من الحالة الجوية: ذروتها ليل الأربعاء

شفق نيوز- بغداد

حذر المتنبئ الجوي صادق العطية، يوم الثلاثاء، من تقلبات جوية حادة تضرب البلاد خلال الساعات المقبلة، داعياً المواطنين إلى تجنب السفر خصوصاً في المناطق المفتوحة والطرق الخارجية.

وقال العطية لوكالة شفق نيوز، إن الحالة الجوية ستبدأ بالتأثير التدريجي اعتباراً من يوم الثلاثاء، على أن تشتد يومي الأربعاء والخميس".

وأضاف أن "الحالة الجوية تبلغ ذروتها ليل الأربعاء وصباح الجمعة، حيث يُتوقع هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة في عدة مدن".

وبين أن الأمطار ستكون مصحوبة ببرق ورعد، مع فرص لتساقط الحالوب في بعض المناطق، مما قد يؤدي إلى تجمع المياه وحدوث طفح في المناطق غير المخدومة، فضلاً عن تشكل السيول في الأودية والمناطق المنحدرة.

وأشار إلى أن المناطق الشرقية من البلاد ستكون الأكثر تأثراً، محذراً من خطورة التنقل خلال فترات ذروة الهطول، خاصة مع احتمالية انخفاض مدى الرؤية وازدياد خطورة الطرق.

وأكد أن الحالة الجوية تُعد من الحالات الربيعية المتقلبة، وتتطلب الحذر ومتابعة التحديثات الجوية بشكل مستمر.