"تجنبوا السفر براً".. موجة غبار كثيف تزحف نحو بغداد

شفق نيوز/ أفاد راصد جوي، اليوم الاربعاء، بأن موجة غبار كثيف تزحف نحو العاصمة بغداد تبلغ ذروتها صباح الغد، محذراً من السفر براً.

وقال صادق عطيه، في منشور له عبر مواقع التواصل، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "موجة الغبار الكثيف حاليا وصلت شرق الانبار، وتتقدم ببطئ نحو مدن وسط البلاد خلال الساعات المقبلة ومن ضمنها العاصمة بغداد".

وأضاف أن "موجة الغبار ستبلغ ذروتها علئ العاصمة بغداد صباح الخميس، ثم تتقدم نحو مدن الفرات الاوسط صباحا ثم مدن الجنوب خلال نهار ومساء الخميس".

وأكد عطيه، ضرورة "تجنب السفر براً خلال وقت متأخر من الليلة وصباح الخميس لحين زوال الموجة نهار الخميس تدريجياً".